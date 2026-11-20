Edirne'de hüsn-i hat ve tezhip kursları 1 Aralık'ta başlıyor, kayıtlar e-Yaygın'daGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Muradiye Mevlevihanesi'nde hüsn-i hat ve tezhip kursları açacağını duyurdu. 1 Aralık'ta başlayacak dersler salı-cuma 10.00-15.10 arasında yapılacak, başvurular e-Yaygın üzerinden alınacak.
Edirne'deki Muradiye Mevlevihanesinde hüsn-i hat ve tezhip kursları açılacak.
Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geleneksel sanatların gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen kurslar 1 Aralık'ta başlayacak.
Dersler salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 10.00-15.10 saatleri arasında yapılacak.
Katılmak isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığının e-Yaygın sistemi üzerinden hüsn-i hat kursuna, tezhip kursuna başvurabilecek.
Kaynak: AA
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