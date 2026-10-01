Edirne'de huzurevi sakini Fetih Çakal, resim yeteneğiyle eserlerini satışa sundu - Son Dakika
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Edirne'de huzurevi sakini Fetih Çakal, resim yeteneğiyle eserlerini satışa sundu

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Edirne\'de huzurevi sakini Fetih Çakal, resim yeteneğiyle eserlerini satışa sundu
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Edirne'de huzurevinde kalan Fetih Çakal, köylüsünü ziyaret için gittiği el sanatları atölyesinde resim yeteneğini keşfetti. Yaklaşık 2,5 yıl önce tabloları zımparalamaya başlayan Çakal, yaklaşık 6 ay önce geçtiği yağlı boyayla manzara, kedi ve çiçek resimleri yapıp eserlerini satışa sunuyor.

Edirne'de huzurevinde kalan Fetih Çakal, bir köylüsünü ziyaret etmek için gittiği el sanatları atölyesinde tesadüfen başladığı ahşap boyamanın ardından resim yeteneğini keşfetti.

Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Nuray Doğar'ın tabloları zımparalamasını istemesi üzerine yaklaşık 2,5 yıl önce atölyedeki çalışmalara katılan Çakal, ilk olarak tabloları zımparalayıp boyadı.

Zamanla farklı desenler yapmaya başlayan Çakal, elinin çalışmalara alışması ve resme ilgisinin artmasıyla yaklaşık 6 ay önce yağlı boyaya yöneldi.

Manzara, kedi ve çiçek resimleri yapan Çakal, atölyede hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de ortaya çıkardığı eserlerle üretmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çakal, AA muhabirine, atölyede çalışmaya başlamasının hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

Bir köylüsünü ziyaret etmek amacıyla atölyeye gittiği sırada Doğar'ın kendisinden tabloları zımparalamasını istediğini anlatan Çakal, şöyle konuştu:

"Bir köylüm vardı burada, ona gidiyordum bir şeyler almaya. Bir gün hocam, 'Şu tabloları zımpara yapar mısın?' dedi. 'Yapayım hocam.' dedim. Ondan sonra hocamın çırağı oldum. Resim yaparken kendimi ressam sanıyorum. Öyle hissediyorum kendimi. Vallahi burası olmasaydı ben buradan çıkardım. Sağ olsun hocamız sayesinde burada vaktimi geçiriyorum."

Ahşap boyama çalışmaları sırasında resme ilgisinin arttığını dile getiren Çakal, özellikle manzara, kedi ve çiçek resimleri yapmayı sevdiğini belirtti.

Atölyede geçirdiği zamanın huzurevindeki yaşamına renk kattığını ifade eden Çakal, burada üretmekten ve yaptığı eserlerin satışa sunulmasından mutluluk duyduğunu anlattı.

Çakal, eserlerinin yer aldığı tezgahta satış yapmanın kendisini gururlandırdığını kaydetti.

"Çok gizli bir yeteneğini hep beraber ortaya çıkardık"

Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Nuray Doğar da Çakal'ın atölyeye ilk geldiğinde resim konusunda herhangi bir deneyiminin bulunmadığını söyledi.

Çakal'ın çalışmalara ahşap zımparalama ve boyamayla başladığını belirten Doğar, zamanla yaptığı desenlerdeki becerisinin dikkatlerini çektiğini anlattı.

Doğar, yaklaşık 2,5 yıl önce başlayan sürecin yağlı boya çalışmalarına kadar ilerlediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Çok gizli bir yeteneğini hep beraber ortaya çıkardık. Yaklaşık 6 ay önce yağlı boya çalışmalarına başladı. İlk zamanlarda verdiğimiz çalışmaları yapıyordu. Zamanla kendi istediği desenleri ortaya koymaya başladı. Özellikle manzara, kedi ve çiçek resimlerini seviyor. Biz de ilgisini çeken konularda çalışmasına fırsat veriyoruz."

Doğar, Çakal'ın atölyede üretmeye ve yeni resimler yapmaya devam etmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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