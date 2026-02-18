Edirne\'de İftar Çadırı Kuruldu

Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü, ramazan ayı dolayısıyla Trakya Üniversitesi kampüs alanına 500 kişinin yararlanabileceği iftar çadırı kurdu.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören hastaların refakatçilerinin faydalanması amacıyla konuşlandırılan çadırda hazırlıklar tamamlandı.

İlk iftar ikramının yarın yapılacağı hastane karşısındaki çadırda her gün yüzlerce kişiye sıcak yemek dağıtılacak.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü ayrıca kentte Aşiyan Düğün Salonu'nda da iftar programı düzenlenmesi için hazırlık yaptı. Burada da ramazan boyunca vatandaşlara iftar verilecek.