Edirne\'de itfaiye Saraçlar Caddesi esnafını yangın güvenliği konusunda bilgilendirdi

Edirne'de itfaiye Saraçlar Caddesi esnafını yangın güvenliği konusunda bilgilendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de İtfaiye Haftası kapsamında Saraçlar Caddesi esnafına yangın güvenliği ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı. Ziyaretlere Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkes ile İtfaiye Müdürü Sefa Tabak da katıldı; ekipler esnafın sorularını yanıtladı.
Edirne'de İtfaiye Haftası kapsamında Saraçlar Caddesi'ndeki esnafa yangın güvenliği konusunda bilgi verildi.
Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkes, İtfaiye Müdürü Sefa Tabak ve itfaiye personeli, Saraçlar Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.
Ziyaretlerde yangın güvenliği, alınması gereken önlemler ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.
İtfaiye ekipleri, esnafın sorularını da yanıtlayarak yangına karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA
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