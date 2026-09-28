Edirne\'de itfaiye Saraçlar Caddesi esnafını yangın güvenliği konusunda bilgilendirdi

Edirne'de İtfaiye Haftası kapsamında Saraçlar Caddesi'ndeki esnafa yangın güvenliği konusunda bilgi verildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkes, İtfaiye Müdürü Sefa Tabak ve itfaiye personeli, Saraçlar Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerde yangın güvenliği, alınması gereken önlemler ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

İtfaiye ekipleri, esnafın sorularını da yanıtlayarak yangına karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.