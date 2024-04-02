Edirne\'de Jandarma Ekipleri Çevre ve Trafik Bilgilendirmesi Yaptı

Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, mera ve tarlalardaki ilaçlama çalışmalarıyla ilgili sürü sahiplerini bilgilendirdi.
Ekipler, hayvanların ilaçlama yapılan bölgelere yakın otlatılmaması konusunda besicileri uyardı.
Öğrencilere trafik eğitimi
İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri, İpsala ilçesine bağlı Hacıköy İlkokulunda öğrencilere trafik eğitimi verdi.
Öğrenciler, temel trafik kuralları, yayaların uyması gereken kurallar ve servis araçlarındaki davranış kuralları konularında bilgilendirildi.
Jandarma ekipleri öğrencilere çocuk dergisi hediye etti.
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Mersin'in Silifke ilçesinde, Silifke Özel Çocuklar Etkileşim Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar ve aileleri Atatürk Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte, otizmli ailelerin yaşadığı zorluklar da anlatıldı ve otizm farkındalığıyla ilgili broşürler dağıtıldı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, 1 Nisan gecesi Salacak sahilinde yüzmek için denize giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Denizde yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan B.Ç'nin cesedi, Üsküdar sahili ile Kız Kulesi arasında bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, aralarında husumet bulunan F.M. ile M.A. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. F.M., yanında bulunan silahla M.A'yı yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlı ise gözaltına alındı.
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, 707 yolcusu ile Mısır ziyaretinin ardından İzmir'e geldi. Turistler, İzmir'de Kemeraltı Çarşısı ve Efes Antik Kenti'ni gezecek. İzmir'e 68, Çeşme'ye 74 geminin rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, çalışanlarıyla geleneksel iftar programında bir araya geldi. Şirket Müdürü Fatih Talay, iftar öncesi yaptığı konuşmada, tüm çalışanların katılımıyla gerçekleşen buluşmanın memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir eğlence merkezinde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı. Erdoğan, Gayrettepe'de 15 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si ağır 8 kişinin yaralandığı yangın sonrası Bakan Yerlikaya ile telefonda görüştü ve olayla ilgili bilgi aldı.
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