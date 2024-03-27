Edirne'de Jandarma Ekipleri Gala Gölü Milli Parkı'nda Sahipsiz Hayvanlara Besleme Yaptı - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma Ekipleri Gala Gölü Milli Parkı'nda Sahipsiz Hayvanlara Besleme Yaptı

Edirne\'de Jandarma Ekipleri Gala Gölü Milli Parkı\'nda Sahipsiz Hayvanlara Besleme Yaptı

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gala Gölü Milli Parkı'nda bulunan sahipsiz hayvanlara besleme ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Tedavi ihtiyacı olan hayvanların bakımı da yapıldı. Sahipsiz hayvanlara yönelik besleme ve bakım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

27.03.2024 11:23  Güncelleme: 11:26
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Edirne'de jandarma ekipleri, Gala Gölü Milli Parkı'nda sahipsiz hayvanlara yönelik besleme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Gala Gölü Milli Parkı'nda bulunan sahipsiz hayvanları besledi.

Ekipler, tedavi ihtiyacı olan hayvanların bakımını da gerçekleştirdi.

Sahipsiz hayvanlara yönelik besleme ve bakım çalışmalarının süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de Jandarma Ekipleri Gala Gölü Milli Parkı'nda Sahipsiz Hayvanlara Besleme Yaptı - Son Dakika
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