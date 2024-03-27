Edirne\'de Jandarma Ekipleri Gala Gölü Milli Parkı\'nda Sahipsiz Hayvanlara Besleme Yaptı

DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Amerika Broadway'de bir Türk müzikalini sahnelemek istiyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, en büyük hayallerinden birinin Amerika Broadway'de bir Türk müzikalini sahnelemek olduğunu söyledi. Karadağlı, DT'nin çalışmalarını ve yeni projelerini anlattı. Ayrıca, DT'nin repertuarını genişlettiklerini ve özel tiyatrolara sahnelerini açtıklarını belirtti. Karadağlı, Türk tiyatrosunun yurt dışında sahnelenmesi ve uluslararası projeler hakkında da konuştu.