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Edirne'de Jandarma Ekipleri Tarafından Durdurulan Otomobilde Gümrük Kaçağı İçki ve Oyun Konsolu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma Ekipleri Tarafından Durdurulan Otomobilde Gümrük Kaçağı İçki ve Oyun Konsolu Ele Geçirildi

Edirne\'de Jandarma Ekipleri Tarafından Durdurulan Otomobilde Gümrük Kaçağı İçki ve Oyun Konsolu Ele Geçirildi

Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 40 şişe içki ve 10 oyun konsolu ele geçirildi. Sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

01.02.2024 13:14
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Edirne'de, jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı içki ve oyun konsolu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde denetim yapan ekipler, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 40 şişe içki ve 10 oyun konsolu ele geçirildi.

Sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de Jandarma Ekipleri Tarafından Durdurulan Otomobilde Gümrük Kaçağı İçki ve Oyun Konsolu Ele Geçirildi - Son Dakika
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