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Edirne'de Jandarma Ekipleri Telefon ve İnternet Dolandırıcılığıyla İlgili Köylerde Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma Ekipleri Telefon ve İnternet Dolandırıcılığıyla İlgili Köylerde Bilgilendirme Yaptı

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde jandarma ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığıyla ilgili köylerde bilgilendirme çalışması yaptı. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Süloğlu ilçesine bağlı Akardere, Büyükgerdelli ve Taşlısekban köylerinde hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme gerçekleştirildi. Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

Edirne\'de Jandarma Ekipleri Telefon ve İnternet Dolandırıcılığıyla İlgili Köylerde Bilgilendirme Yaptı
30.01.2024 - 13:13,
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Edirne'nin Süloğlu ilçesinde jandarma ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığıyla ilgili köylerde bilgilendirme çalışması yaptı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Süloğlu ilçesine bağlı Akardere, Büyükgerdelli ve Taşlısekban köylerinde hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de Jandarma Ekipleri Telefon ve İnternet Dolandırıcılığıyla İlgili Köylerde Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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