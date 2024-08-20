Edirne'de Jandarma Ekipleri Trafik Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma Ekipleri Trafik Denetimlerine Devam Ediyor

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, trafik kazalarının engellenmesi için denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Hasköy'de vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, motosiklet sürücülerine trafik kurallarına uymaları ve koruyucu ekipman kullanmaları konusunda bilgi verdi.

20.08.2024 12:48
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Edirne'de jandarma ekipleri denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını ara verilmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Enez ilçesine bağlı Hasköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara bilinçli birer motosiklet sürücüsü olmaları, trafik kurallarına riayet etmeleri, kask ve koruyucu ekipman kullanma alışkanlığı kazanmalarının, trafik kazası sayıları ve ölüm, yaralanma risklerini önemli ölçüde azaltacağı yönünde bilgi verildi.

Kaynak: AA

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