Edirne\'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri

Edirne'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleriGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eğitimler düzenlendi.
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eğitimler düzenlendi.
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünce spor lisesi öğrencilerine kadına yönelik şiddetle mücadele ve sosyal hizmet uygulamaları hakkında seminer verildi.
Şehit Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezi kursiyerlerine de Bakanlığın kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sunduğu hizmet modelleri anlatıldı.
Kaynak: AA