Edirne\'de Kadınlara Meme Kanseri Eğitimi

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Edirne'de kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirildi.

Edirne Belediyesi ve Edirne Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde 1. Murat Mahallesi'ndeki semt pazarında etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kadınların katıldığı dans gösterisiyle başladı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da kadınlarla müzik eşliğinde dans etti.

Akın, meme kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu belirtti.

Edirne Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün yıl boyunca kadınları bilgilendirdiğini dile getiren Akın, tüm kadınlara sağlıklı bir yaşam diledi.

Etkinlikte Edirne Toplum Sağlığı Merkezi Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) görevli sağlık çalışanları meme kanseri hakkında bilgi verdi.