Edirne\'de Kalp Sağlığı Yürüyüşü Düzenlendi

Edirne'de, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla "kalp sağlığı" yürüyüşü düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık personeli Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda bir araya geldi.

Kalp sağlığına dikkat çekilen pankart ile "sizin sağlığınız için buradayım" ve "şiddet sağlığa zararlıdır" yazılı dövizler taşıyan katılımcılar farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

"Aile istikbalimizdir" yazılı pankart taşıyan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli de yürüyüşe destek verdi.