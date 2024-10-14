Edirne'de Köy Yolları Sıcak Asfaltla Kaplandı

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Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey ve Salarlı köyleri arasındaki 8 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kapladı.

Sıcak asfalt çalışmalarının süreceği belirtildi.