Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri, asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Üyüklütatar köyündeki yol sıcak asfaltla kaplandı.
Sıcak asfalt çalışmalarının Değirmenyeni köyü ile Lalapaşa ilçe sınırı arasındaki süreceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Köy Yolları Sıcak Asfaltla Yenileniyor - Son Dakika
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