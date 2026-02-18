Edirne\'de Köy Yolu Taşkın Nedeniyle Kapandı

KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Edirne'de, kent merkezine bağlı bazı köylerdeki göletler de taştı. Merkeze bağlı Hasanağa köyündeki derenin taşması sonucu su, çevredeki tarım arazileri ile yollara yayıldı. Kent merkeziyle Avarız köyüne ulaşımın sağlandığı yol, dereden taşan su nedeniyle kapandı. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Olgay GÜLER/EDİRNE,