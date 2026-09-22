Edirne'de küfür uyarısı yapan çift, 3 kişinin saldırısında darbedildi, camlar kırıldı - Son Dakika
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Edirne'de küfür uyarısı yapan çift, 3 kişinin saldırısında darbedildi, camlar kırıldı

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Edirne\'de küfür uyarısı yapan çift, 3 kişinin saldırısında darbedildi, camlar kırıldı
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Edirne'de lokantacı Şenay Salam (48) ile eşi Servet Salam (50), karşılarındaki eğlence mekanında küfürlü konuşan 3 kişiyi uyardıkları için darbedildi. Saldırganlar iş yerinin camlarını kırıp kaçtı; çift darp raporu alıp şikayetçi oldu, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

EDİRNE'de, ev yemekleri lokantası işletmecisi Şenay Salam (48) ile eşi Servet Salam (50), iş yerlerinin karşısındaki eğlence mekanında yüksek sesle küfürlü konuştukları için uyardıkları 3 kişi tarafından darbedildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Talatpaşa Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta, Şenay-Servet Salam çiftinin ev yemekleri lokantasında meydana geldi. Çift, dükkanlarının karşısındaki eğlence mekanında yüksek sesle küfürlü konuşanları uyardı. Uyarının ardından 3 kişi, iş yerine gelip çifte saldırıp darbetti. İş yerinin camlarının da kırıldığı olaydan sonra saldırganlar bölgeden ayrıldı. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Çift, götürüldükleri hastanede darp raporu alıp şüphelilerden şikayetçi oldu.

'SADECE TERBİYELİ OLMALARINI İSTEDİK'

Sokakta 5 yıldır işletmelerinin bulunduğunu söyleyen Şenay Salam, "Küçük bir lokantam var ama akşam talihsiz bir olay yaşadım. Çok üzgünüm ve çok yorgunum. İşletmemizin karşısında alkollü bir işletme var. Akşam işletmemizin bahçesinde oturuyorduk. Orada oturanlar da çok fazla küfürlü, argo konuşuyorlardı. Eşim de sadece uyarmak için, 'Küfretmeyin, hakaret etmeyin, aileler var' dedi. ve oradan 3 kişi, hatta daha fazlaydılar da saldıran 3 kişi direkt lokantama girdiler. Önce bahçeye girdiler, beni ve eşimi darbettiler. Biz içeri kaçtık, ben kapıyı kilitledim, hani daha çok zarar vermesinler diye. Lakin kapıyı kırdılar. Dükkanıma zarar verdiler. Bizi yere yatırdılar. Camlar falan kırıldı. Biz şoke olduk o an için. Komşular geldiler. Onları çıkardılar buradan. Tabii ki olay polise intikal etti. Darp raporlarımızı aldık ama ben çok üzgünüm. Sadece terbiyeli olalım demek bu kadar kötü ve acıysa, sonu buysa çok üzgünüm. Ceza almalarını istiyorum. Yakalanmalarını istiyorum. Bize bunu niye yaşattılar? Biz yaşadık ama bir başkaları yaşamasın. Bunu istiyorum sadece. Çok üzgünüm ve çok yorgunum şu an. Her yerim ağrıyor" diye konuştu.

'YÜKSEK SESLE KÜFREDİYORLARDI'

Servet Salam ise olayı anlatarak, "Akşam dükkanının önünde arkadaşlarımız vardı. Torunum, kızım vardı. Geç oldu ve dükkanı toplamak üzereydik. Arkadaşlar karşıda alkol almışlar, yüksek sesle küfrediyorlar. Argo konuşuyorlardı. Ben de seslendim, 'Arkadaşlar biraz terbiyeli olalım. Etrafta aile var. Bakın sadece biz değiliz burada, aile. Etrafınıza şöyle bir bakın. Kamera kayıtlarımız da var zaten. Orada da var kamera kaydı. Burada da var. Söylediğimiz bu. Yani biraz terbiyeli olalım lütfen. Adamlar geldi, Şenay Hanımı itti, vurdu geçti. Bana geldi, yumruk attı. Raporumuzu aldık. Kendilerinden şikayetçi olduk. Bize yapılanın bir başkasına yapılmasını istemiyoruz" dedi.

Çiftin darbedildiği anlar, iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırganların kimliklerini belirlemek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili de inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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