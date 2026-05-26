Edirne'de bayram tedbirleri: 1175 personel görevde
26.05.2026 14:40
"Bayramda 185 asayiş ekibimiz 1052 personelle hizmet verecek. Yine trafikte de 41 ekip ve 123 personel görev yapacak" - "(Sınır kapıları) 41 yolcu peronumuzda ve 37 tır peronunda 416 personel 24 saat esasına göre yine çalışmalarına devam edecek"

Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi kimliği dolayısıyla turizm ve sınır kapılarındaki geçiş yoğunluğunun arttığı kentte Kurban Bayramı süresince alınan tedbirleri açıkladı.

Vali Sezer, Meriç Askeri Gazinosu ve Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

Asker ve polislerle bayramlaşan Sezer, huzur içinde bir bayram geçirilmesini temenni etti.

Edirne'de eski başkent olma özelliği ve sınır şehri konumu nedeniyle özellikle bayram dönemlerinde yolcu ve araç trafiğinin arttığını belirten Sezer, bu doğrultuda ilave tedbirlerin devreye alındığını söyledi.

Kolluk ve gümrük personelinin bayram boyunca 24 saat esasına göre görev yapacağını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Bayramda 185 asayiş ekibimiz 1052 personelle hizmet verecek. Yine trafikte de 41 ekip ve 123 personel görev yapacak. Toplamda kolluk olarak 1175 personel ilimizin her yerinde, merkez ağırlıklı olmak üzere ilçelerimiz dahil görev yaparak insanlarımıza hizmet edecek. Vatandaşlarımızın ağız tadıyla bayram geçirmesi için gerekli tedbirleri alacağız."

-? ?Gümrüklerde de tedbir alındı

Sınır kapılarında da yoğunluk beklendiğini ifade eden Sezer, "41 yolcu peronumuzda ve 37 tır peronunda 416 personel 24 saat esasına göre çalışmalarına devam edecek." dedi.

Göç İdaresi personelinin düzensiz göçle mücadele kapsamında görev başında olacağını bildiren Sezer, itfaiye ve AFAD ekiplerinin de bayram süresince ilave tedbirlerle sahada olacağını kaydetti.

"Enez'de iç gümrükleme yapacağız"

Vali Sezer, gazetecilerin Enez'de kurulması planlanan gümrük kapısına ilişkin sorusu üzerine, çalışmaların sürdüğünü, gümrük kapısının açılmasıyla bölgenin hareketlilik kazanacağını söyledi.

Sahillerle ilgili düzenleme çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Enez de çok güzel bir sahil ilçemiz. Oranın değerini bulması açısından çalışmalar devam ediyor. Gümrükle beraber turizm açısından daha iyi bir lokasyon olması noktasında çalışma başlattık. Orada geçici bir gümrükleme kurarak özellikle komşu ülkelerin adalarına gidiş geliş noktasında bir çalışma yapıyoruz. Bunun da bu yıl başlamasını temenni ediyoruz. Amacımız, komşu ülkelerden Enez'e ve Edirne'ye turizm hareketliliği sağlamak, aynı zamanda bizden de tekne turlarıyla komşu ülke adalarına ulaşımı mümkün hale getirmek. Enez'de iç gümrükleme yapacağız."

Sezer ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi, huzurevi, İl Jandarma Komutanlığı, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile Sultan 1. Murat Devlet Hastanesini ziyaret ederek personel ve vatandaşların bayramını kutladı.

Ziyaretlerde, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve Edirne Barosu Başkan Vekili Aygün Ulubey Ergüden de yer aldı.

Kaynak: AA

