Edirne'de Kurban Kesim Denetimleri

Edirne'de Kurban Bayramı dolayısıyla geçici kurban kesim yerlerinde denetim ve kontroller gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı, hijyenik ve güvenli şartlarda yerine getirebilmesi amacıyla kent genelindeki kesim alanlarında denetimler yapıldı.

İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş'ın katıldığı saha incelemelerinde, kurban kesim alanlarında yürütülen çalışmalar yerinde değerlendirildi.

Veteriner hekimler tarafından kurbanlık hayvanların kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri yapıldı.