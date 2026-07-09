Edirne\'de Kuvvetli Yağış Alarmı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Edirne'de, kuvvetli yağış etkili oldu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin İstanbul'un Avrupa Yakası ve Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ni kapsayan Trakya kesimi için yaptığı uyarının ardından, Edirne'de öğleden sonra yağmur etkili oldu. Kentte başlayan yağmurla, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Polis ekipleri, trafikte önlemler aldı. Yağışın kentte, aralıklarla devam etmesi bekleniyor.