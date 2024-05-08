Edirne\'de Lalapaşa Hacıdanişment ve Havsa Habiller köylerinde içme suyu ve sulama hattı çalışmaları tamamlandı

Edirne'de yatırım programı kapsamında Lalapaşa Hacıdanişment ve Havsa Habiller köylerinde içme suyu ve sulama hattı çalışmaları tamamlandı.
Edirne İl Özel İdaresince yapılan açıklamada, 2024 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirilen projeler hakkında bilgilendirme yapıldı.
Lalapaşa Hacıdanişment köyü için yapılan içme suyu şebeke çalışmalarının tamamlandığı belirtilirken, köy halkının sağlıklı içme suyuna kavuştuğu vurgulandı.
Havsa Habiller köyü için planlanan Göletten Düşük Basınçlı Sulama Hattı yapım çalışmalarının da tamamlandığı ifade edildi.
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