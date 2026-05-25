Edirne'de Maden İşçileri Direnişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Maden İşçileri Direnişte

25.05.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ücret ve tazminat haklarını alamayan maden işçileri, Uzunköprü'ye yürüyüş başlattı.

(ANKARA) - Edirne'de Kiremitçiler Grubu'na ait Özşen Madencilik'te konkordato ilanının ardından ücret ve tazminat haklarını alamadıklarını belirten maden işçileri, direnişlerinin 6'ncı gününde Kavacık'tan Uzunköprü'deki maden ocağına yürüyüş başlattı.

Edirne'de Kiremitçiler Grubu'na ait Özşen Madencilik'te çalışan ve ücret ile tazminat haklarının ödenmediğini belirten işçilerin başlattığı eylem sürüyor.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nda (Bağımsız Maden-İş) örgütlenmelerinin ardından işten çıkarıldıklarını ifade eden işçiler, direnişlerinin 6'ncı gününde Edirne'nin Kavacık Köyü'nde toplanarak Uzunköprü'de bulunan maden ocağına yürüyüş başlattı.

Yaklaşık 200 maden işçisi, "Haklarımızı alana kadar dönmek yok" sloganıyla yürüyüşlerini sürdürürken, eylem sırasında polis engellemesiyle karşı karşıya kaldı. İşçiler, yürütülen müzakerelerin ardından yürüyüşlerine devam etti.

ÜÇ AYLIK ÜCRETLER İLE TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ TALEBİ

İşçiler, üç aydır ödenmeyen ücretleri, yaklaşık bir yıldır yatırılmayan mesai ücretleri ve emekli olanların tazminat alacakları bulunduğunu ifade ediyor. İşten çıkarılan işçilerin geri alınmasını isteyen madencilerin talepleri arasında, çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hale getirilmesi de bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Maden İşçileri Direnişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

11:59
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ yorumu
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" yorumu
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:05:14. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Maden İşçileri Direnişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.