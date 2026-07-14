Edirne'de Mahremiyet Bilinci Seminari - Son Dakika
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Edirne'de Mahremiyet Bilinci Seminari

Edirne\'de Mahremiyet Bilinci Seminari
14.07.2026 12:53
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Edirne'deki Kur'an kursunda mahremiyet konulu seminer düzenlendi, bireysel ve toplumsal boyutları ele alındı.

Edirne'de Abdurrahman Mahallesi Filiz Hanım Kur'an Kursunda mahremiyet bilinci semineri gerçekleştirildi.

Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, mahremiyet bilincini güçlendirmeye yönelik düzenlenen seminerde mahremiyetin bireysel ve toplumsal hayattaki yeri, aile içi ilişkilerde sınırların korunması, dijital dünyada mahremiyetin önemi gibi konular ele alındı.

Seminere kurs öğreticileri ve öğrenciler katıldı.

Edirne'de ilaçlama çalışması sürüyor

Edirne Belediyesince kent merkezinde ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler kent genelindeki parklar, yeşil alanlar ve kamusal kullanım alanlarında kene, pire ve uçkunla mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Yaz aylarında artış gösteren zararlılara karşı, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların kent genelinde periyodik olarak devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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