 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de marketten hırsızlık yapan 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de marketten hırsızlık yapan 2 yabancı uyruklu yakalandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bulunan bir marketten çalınan 12 bin lira değerindeki malzemelerin yabancı uyruklu 2 şüpheli tarafından çalındığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Edirne\'de marketten hırsızlık yapan 2 yabancı uyruklu yakalandı
02.01.2024 - 09:51,
Abone Ol

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde marketten hırsızlık yapan 2 yabancı uyruklu jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir marketten 12 bin lira değerinde malzeme çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri hareket geçti.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) yapılan detaylı araştırma ve takip sonucunda çalıntı malzemelerin yabancı uyruklu 2 şüpheli tarafından çalındığı tespit etti.

Şüpheliler üzerlerindeki çalıntı malzemeler ile yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. İki şüpheli gözaltına alındı.

Marketten çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Lalapaşa, Jandarma, Edirne, Yakalama, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de marketten hırsızlık yapan 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika


11:01
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:48
Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41
Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36
Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10
Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından 'Taş, Kağıt, Makas' dizisiyle ekrana dönüyor Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01
İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54
Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü

Son Dakika
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01 İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54 Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40 MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34 Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor
09:33 Adana'da anne, baba ve kardeşinin öldüğü yangında yaralanan çocuk da hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 11:12:10. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de marketten hırsızlık yapan 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement