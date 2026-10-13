Edirne'de meme kanseri semineri 14 Ekim'de eğitim ve emniyet personeli için yapılacak - Son Dakika
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Edirne'de meme kanseri semineri 14 Ekim'de eğitim ve emniyet personeli için yapılacak

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Trakya Üniversitesi, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Ayı semineri 14 Ekim'de iki oturumla yapılacak. Seminerde eğitim ve emniyet personeline erken tanı, korunma, tarama ve tedavi süreçleri anlatılacak.

Trakya Üniversitesi, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edirne Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında seminer düzenlenecek.

"Bilim Kafe Meme Kanseri Farkındalık Ayı Semineri" 14 Ekim Çarşamba günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

İlk oturum saat 10.00'da Edirne Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yönelik yapılacak.

İkinci oturum ise saat 14.00'te Edirne Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda emniyet personeline yönelik gerçekleştirilecek.

Seminerde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Nermin Tunçbilek, Prof. Dr. Sernaz Topaloğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Emre Aytin, meme kanserinde erken tanı, korunma yöntemleri, tarama ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verecek.

Kaynak: AA
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