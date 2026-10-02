Edirne'de Meriç ve Tunca köprülerinde tek yönlü ulaşım 12 Ekim'e kadar sürecek - Son Dakika
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Edirne'de Meriç ve Tunca köprülerinde tek yönlü ulaşım 12 Ekim'e kadar sürecek

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Edirne'de Meriç ve Tunca köprülerindeki tek yönlü ulaşım, İl Trafik Komisyonu kararıyla 12 Ekim Pazartesi'ye kadar uzatıldı. Karaağaç'tan merkeze dönüşler Müezzinoğlu ve Süvari köprülerinden yapılacak, Lozan Caddesi ile Meriç Köprüsü arasındaki park yasağı sürecek.

Edirne'de Meriç ve Tunca köprülerinde tek yönlü ulaşım 12 Ekim'e kadar sürecek.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz döneminde şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi istikametine yönelik trafik yoğunluğunun sürmesi nedeniyle köprülerde ulaşımın tek yönlü olarak sağlandığı belirtildi.

Trafik akışının sağlıklı yürütülmesi ve tarihi dokunun korunması amacıyla İl Trafik Komisyonunca alınan karar doğrultusunda uygulamanın 12 Ekim Pazartesi gününe kadar uzatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karaağaç istikametinden şehir merkezine dönüşler, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Bosnaköy mevkisinde bulunan Süvari Köprüsü üzerinden yapılabilecektir. Ayrıca, trafik akışının düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla Lozan Caddesi ile Meriç Köprüsü arasında, Meriç Köprüsü istikametinde uygulanan park yasağı devam edecektir."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de Meriç ve Tunca köprülerinde tek yönlü ulaşım 12 Ekim'e kadar sürecek - Son Dakika
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