EDİRNE'de sinyal vermeden şerit değiştirdiği belirtilen minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü düşerek yaralandı. O anlar motosikletin kamerasına yansıdı.
Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) bağlı minibüsün sürücüsü, Atatürk Bulvarı'nda sinyal vermeden şerit değiştirmek isteyince, arkadan gelen Tuba Doğan'ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Doğan, yaralandı. Kazada Doğan, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, motosikletin araç kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Minibüs Motosiklete Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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