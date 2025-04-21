Edirne\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
M.A.K. idaresindeki 22 ADP 742 plakalı otomobille, E.K. yönetimindeki 59 LB 866 motosiklet Bahriye Üçok Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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