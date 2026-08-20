Edirne'de Motosiklet-TIR Çarpıştı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de Motosiklet-TIR Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Edirne\'de Motosiklet-TIR Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Edirne'de motosikletin TIR ile çarpıştığı kazada sürücü yaralandı, güvenlik kamerasında görüntülendi.

EDİRNE'de TIR'la çarpışan motosikletin sürücüsü A.D.Ö. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Kıyık Caddesi'nde otel kavşağında meydana geldi. Kavşakta dönüş yapan M.Y. idaresindeki 64 AK 730 plakalı TIR, yanından gelerek aynı yöne dönmek isteyen A.D.Ö. yönetimindeki 34 KKF 849 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette sürücüsü A.D.Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü M.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Motosiklet-TIR Çarpıştı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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