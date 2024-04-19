Edirne'de motosikletin çarptığı anne ve kızı yaralandı.
Ali Rıza Ataktürk Caddesi'nde Y.E.Y. idaresindeki 22 ADG 393 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına çarptı.
Kazada anne ve kızı yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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