Edirne'de muhtarlar Muhtarlar Günü'nde anıta yürüdü, Kıyga köprü rolünü vurguladı - Son Dakika
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Edirne'de muhtarlar Muhtarlar Günü'nde anıta yürüdü, Kıyga köprü rolünü vurguladı

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Edirne\'de muhtarlar Muhtarlar Günü\'nde anıta yürüdü, Kıyga köprü rolünü vurguladı
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Edirne'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende muhtarlar, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüyüp çelenk sundu. Federasyon Başkanı Fatih Kıyga, muhtarların devlet ile millet arasında köprü görevi gördüğünü belirtti; törene Belediye Başkanı Filiz Gencan katıldı.

Edirne'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne Muhtarlar Federasyonunda bir araya gelen muhtarlar Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

Edirne Mahalle ve Köy Muhtarları Federasyonu Başkanı Fatih Kıyga yaptığı konuşmada, muhtarlığın demokrasinin temel taşlarından olduğunu söyledi.

Muhtarların vatandaşa hizmet için görevlerini fedakarca yaptığını belirten Kıyga, "Muhtarlarımız mahallelerinde ve köylerinde vatandaşlarımızın sevinçlerine, üzüntülerine, dertlerine ve umutlarına ortak oluyorlar. Muhtarlar devlet ile millet arasında köprü görevi görüyor. Bizler gece gündüz demeden, hiçbir ayrım gözetmeksizin vatandaşlarımıza hizmet etmeyi kendimize görev biliyoruz." dedi.

Kıyga muhtarlığın yalnızca bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve gönül işi olduğunu kaydetti.

Törene Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da katıldı.

Kaynak: AA
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