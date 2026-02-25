Edirne'de Nehirlerde Debi Düşüyor - Son Dakika
Edirne'de Nehirlerde Debi Düşüyor

Edirne'de Nehirlerde Debi Düşüyor
25.02.2026 09:06
Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerindeki debi gerilemesi sürerken, taşkın zararları devam ediyor.

Edirne'de taşkına yol açan Tunca ve Meriç nehirlerinde dün başlayan debi gerilemesi sürüyor.

Bölgesel yağışlar, kar erimeleri ve Bulgaristan'daki barajlardan yapılan kontrollü su salımı nedeniyle geçen hafta su seviyeleri hızla yükselen iki nehir, taşkınlara neden oldu. Çok sayıda köy yolu ile tarihi köprüler ulaşıma kapandı, binlerce dekar tarım arazisi sular altında kaldı.

Tunca'daki durum

Yaz aylarında debisi saniyede 2 metreküpe kadar düşen Tunca Nehri, son taşkında 212 metreküp/saniye ile zirve yaptı. Bu seviyenin ardından düşüşe geçen nehrin debisi, son ölçümlerde 126 metreküp/saniye olarak belirlendi.

Tunca Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesiyle birlikte, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanının bulunduğu Sarayiçi Adası'nda ve bazı bölümleri su altında kalan tarihi köprülerde sular çekilmeye başladı.

Meriç "turuncu" ikaz seviyesinde

Meriç Nehri'nde ise yaz döneminde 30-40 metreküp/saniye aralığında seyreden debi, son yükselişle 1489 metreküp/saniyeye kadar ulaştı. Pik seviyenin ardından gerileme kaydedilen nehrin debisi, son ölçümde 1225 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Öte yandan Meriç Nehri için daha önce verilen "kırmızı" ikaz seviyesi, debideki düşüşle birlikte dün gece itibarıyla "turuncu" seviyeye indirildi.

Kaynak: AA

