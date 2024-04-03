Edirne\'de Nepal uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı

Batman'da DEM Parti seçim kutlamalarında çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı

Batman'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı'nın seçim kutlamalarında çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı. Van'da yaşanan olayları bahane eden yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, polise taş ve havai fişeklerle saldırdı. Polis, TOMA ve biber gazı kullanarak müdahalede bulundu ve 5 kişiyi gözaltına aldı. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.