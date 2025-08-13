Edirne\'de \'Neşeli Günler\' Gösterimi

Edirne'de 13. Sinemasal Film Festivali kapsamında "Neşeli Günler" adlı filmin gösterimi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sinemasal Kültür Sanat Derneği işbirliğiyle "Aile Yılı" dolayısıyla düzenlenen proje kapsamında Yıldırım Beyazıt Mahallesi İbrahim Acar Spor Tesisleri'nde film gösterimi gerçekleştirildi.

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, programda yaptığı konuşmada, Sinemasal Film Festivali'nin 81. durağının Edirne olduğunu söyledi.

Kurumların işbirliği ve halkın desteğiyle güzel bir film gösteriminin organize edildiğini belirten Subaşı, "Milletimiz acıları da sevinçleri de paylaşmasını bilir. Bu toprakların bin bir güzelliğine şahidiz. Serhat şehrimiz Edirne'de de nice güzellikleri paylaşalım. Herkese iyi seyirler." diye konuştu.

Programa katılan çocuklar gösterim öncesi geleneksel oyunlar oynadı, spor etkinliklerine katıldı.

Sevgili Günebakanlar ritim grubunun mini bir konser verdiği programda, başrollerini Adile Naşit ve Münir Özkul'un paylaştığı "Neşeli Günler" filminin gösterimi yapıldı.

Gösterime, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.