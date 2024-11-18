Edirne\'de Okul Servislerine Denetim

Edirne'de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, taşımalı eğitimde kullanılan okul servis araçlarının ve sürücülerinin kontrol ve denetimlerine il genelinde devam ediyor.
Ekiplerce son bir haftada 46 servis aracı denetlendi, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğine uygun hareket etmeyen 2 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Ayrıca ekipler 518 öğrenciye temel trafik kuralları hakkında eğitim verdi.
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