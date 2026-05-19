Edirne'de 'Orman Benim' Etkinliği
Edirne'de 'Orman Benim' Etkinliği

19.05.2026 09:25
Süloğlu Barajı'nda orman bilinci ve yangın farkındalığı artırmak için etkinlik düzenlendi.

Edirne'de, çevre bilincinin artırılması ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Süloğlu Barajı'nda "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, doğanın korunması, çevre temizliği ve ormanların sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çevre temizliği yapıldı, orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda bilgilendirme çalışmaları yürütüldü.

Köse, "Yeşil vatanımızı korumak için 81 ilde sahadayız. Ormanı korumak sadece yangın anında değil, yangın çıkmadan önce başlar. Orman yangınlarına sebep olan atıklara karşı el ele veriyor, 'Orman Benim' diyerek geleceğimize sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, daha yeşil bir gelecek ve temiz çevre için toplumsal duyarlılığın artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Dijital Dünyada Çocuk ve Aile semineri düzenlendi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi tarafından, Aile Haftası kapsamında Dijital Dünyada Çocuk ve Aile konulu seminer gerçekleştirildi.

Edirne İl Müftülüğü iş birliğiyle Kıyakbaba Cami Kadın Kur'an Kursu'nda düzenlenen seminere, Yeşilay Edirne Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Emine Karauluç ile komisyon üyeleri katıldı.

Programda konuşan Edirne Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Vaizi Büşra Ülker, dijital dünyanın çocuklar ve aile yapısı üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seminerde bilinçli teknoloji kullanımının önemi, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği riskler ve ailelerin rehberlik rolü ele alındı.

Edirne'de eğitim yöneticileri toplantısı yapıldı

Edirne'de Eğitim Yöneticileri Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Uluslararası Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesindeki toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen eğitim öğretim çalışmaları ele alındı.

Okullardaki akademik ve sosyal faaliyetler, güvenli okul ikliminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar ile okul-aile iş birliği konularının değerlendirildiği toplantıda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav hazırlıkları da görüşüldü.

Toplantıda ayrıca 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin planlama ve hazırlık süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 09:26:05.
