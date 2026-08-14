Edirne'de Orman Yangınlarına Karşı Mücadele - Son Dakika
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Edirne'de Orman Yangınlarına Karşı Mücadele

Edirne\'de Orman Yangınlarına Karşı Mücadele
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Orman yolları güçlendiriliyor; yangınlara hızlı müdahale için çalışmalar sürüyor.

Edirne'de orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yeşil Vatan" için orman yollarının güçlendirildiği belirtildi.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğünce merkez, Uzunköprü, Havsa, Lalapaşa, Süloğlu ve Meriç ilçelerinde orman yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam edildiği aktarıldı.

Orman yollarının yalnızca ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesi açısından değil, aynı zamanda orman yangınlarına en kısa sürede ve etkin şekilde müdahale edilmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangınla mücadelede erken ve etkin müdahale, yangın ekiplerinin olay yerine hızlı ulaşması, su kaynaklarına ve müdahale noktalarına erişimin sağlanması, ormanlarımızın korunması ve sürdürülebilir yönetimi amacıyla orman yollarımızın standartlarının yükseltilmesi ve mevcut yolların kullanılabilirliğinin korunması için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir. Her yol, Yeşil Vatan'ın korunmasına açılan bir yoldur.

Edirne'nin ormanlarını korumak, yangınlara karşı hazırlıklı olmak ve Yeşil Vatanımızı gelecek nesillere güvenle bırakmak için sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Orman Yangınlarına Karşı Mücadele - Son Dakika

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