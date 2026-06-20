Edirne'de Ormanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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Edirne'de Ormanlara Giriş Yasaklandı

Edirne\'de Ormanlara Giriş Yasaklandı
20.06.2026 13:12
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Edirne Valiliği, 20 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlara giriş yasağı getirdi.

EDİRNE Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 20 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, içinde bulunulan yaz mevsimi ile birlikte bölgede hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Belirtilen nedenlerle ilimizde; 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66'ncı maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 20 Haziran 2026- 15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır. Edirne ili sınırları dahilinde bulunan orman parkları ve tabiat parklarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, kamp yapmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Orman yasasının 31 ve 32'nci maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde anız, bağ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır" denildi.

Kaynak: DHA

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