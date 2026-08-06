Edirne'de Otluk Alanda Yangın
Keşan'daki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bir evde hasar oluştu.
Edirne'nin Keşan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yörük Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında bir evde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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