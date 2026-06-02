Edirne\'de Otobüs Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'de otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Lalapaşa - Edirne kara yolu Hasanağa mevkisinde C.C. idaresindeki 22 AFA 143 plakalı otobüsün sağ arka tekerleğinden henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.
Otobüsü durduran sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yolcusu olmayan otobüsteki küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
