Edirne\'de Otomobil Koyunlara Çarptı

Edirne'de otomobilin çarptığı 6 koyun telef oldu.
İ.G. idaresindeki 22 ACY 681 plakalı otomobil, Edirne-Süloğlu yolu Musabeyli köyü mevkisinde, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan A.K'ye ait koyunlara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadığı kazada otomobilin çarptığı 6 koyun telef oldu, bir koyun yaralandı.
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