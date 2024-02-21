Edirne'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Edirne\'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Edirne'de S.S.A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı yolunda, H.B. idaresindeki tıra çarptı. Kazada yaralanan otomobildeki yolcu S.P.Ö, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

21.02.2024 10:13  Güncelleme: 10:14
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Edirne'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

S.S.A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı yolunda, aynı istikamette giden H.B. idaresindeki 31 ALK 660 plakalı tıra, ardından bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobildeki yolcu S.P.Ö, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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