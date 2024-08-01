Edirne\'de PKK/KCK şüphelisi Yunanistan\'a kaçmaya çalışırken yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK/KCK şüphelisi F.K. yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan F.K.'yi yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalayarak, gözaltına aldı. F.K., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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