Edirne\'de PKK Şüphelisi Yunanistan\'a Kaçarken Yakalandı

EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.D. tutuklandı.
Güvenlik güçleri, dün merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.D.'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.D.'nin 'Silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. Jandarma ekiplerine teslim edilen S.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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