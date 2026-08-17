Edirne'de Safran Üretimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Safran Üretimi Artıyor

Edirne\'de Safran Üretimi Artıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan Artan, Edirne'de 1 dönümlük alanda safran üretimini artırmak için çalışıyor.

Edirne'de 77 yaşındaki Hasan Artan, internetten temin ettiği 1 kilogram soğanla saksıda başladığı safran üretimini yaklaşık 1 dönümlük alana taşıdı.

Yaptığı denemelerde safranın kentin iklim ve toprak yapısına uyum sağladığını gören Artan, üretimini artırmak amacıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Safran soğanlarını ağustos ve eylül aylarında toprakla buluşturduklarını belirten Artan, AA muhabirine, bitkinin fazla su istemediğini ve ihtiyaç duyuldukça sulama yaptıklarını söyledi.

Artan, "Şu anda ekim yapılacak. Bir hafta sonra sulamak gerekiyor. Çok su istemiyor zaten ama yine sulamak gerekiyor. Ağustos, eylül ayında dikim yapılıyor, çiçek açma dönemi de ekim sonu, kasım gibi oluyor." dedi.

Edirne'nin iklim ve toprak yapısının safran üretimine uygun olduğunu ifade eden Artan, üretim sürecinde en fazla yabancı otlarla mücadelede zorlandığını dile getirdi.

Yabancı otları elle ve çapa yardımıyla temizlediğini anlatan Artan, üretimin büyük bölümünü kendi imkanlarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Her sabah çiçekleri tek tek topluyor

Sonbaharda başlayan çiçeklenme döneminin yaklaşık 20 gün sürdüğünü belirten Artan, bu süreçte her sabah tarlaya çıkarak açan çiçekleri tek tek topladığını söyledi.

Safran üretiminin zahmetli olduğunu vurgulayan Artan, az miktarda ürün elde edebilmek için dahi çok sayıda çiçeğin toplanması gerektiğine dikkati çekti.

Bu yıl yaklaşık 80-100 gram ürün elde etmeyi planladığını anlatan Artan, şunları kaydetti:

"Bu işe internetten temin ettiğim 1 kilo safran soğanıyla başladım. İlk önce saksıda yetiştirdim. Daha sonra üretim artınca tarlaya ekmeye başladım. Şimdi yaklaşık 1 dönüm alanda safran yetiştiriyorum. Safran bitkisi her gün çiçek açıyor. Yaklaşık 20 gün boyunca her sabah çiçek topluyorum. Bir kilogram kuru safran için ortalama 150-160 bin çiçek gerekiyor. Safranın sabit bir fiyatı yok. Borsası da yok. Bu yıl yaklaşık 80-100 gram ürün bekliyorum."

Safran soğanlarını çoğaltarak üretim alanını genişletmeye çalıştığını anlatan Artan, şimdiye kadar düzenli satış yapabilecek miktarda ürün elde edemediğini, gelecek dönemde ise ürünlerini değerlendirmeyi planladığını belirtti.

Edirne'de safran üretiminin yaygınlaşmasını istediğini dile getiren Artan, "Yaygınlaşmasını bekliyorum, diliyorum da. İnşallah çoğalır. Ben de üretmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Safran Üretimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Bir ilimiz alarm veriyor KKKA aynı aileden iki can aldı: Ölen sayısı 12’ye yükseldi Bir ilimiz alarm veriyor! KKKA aynı aileden iki can aldı: Ölen sayısı 12'ye yükseldi
Acılı annenin ’adalet’ çığlığı yürekleri dağladı: Oğlumun katilleri kadın kıyafetleriyle kaçırıldı Acılı annenin 'adalet' çığlığı yürekleri dağladı: Oğlumun katilleri kadın kıyafetleriyle kaçırıldı

11:46
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek
11:29
Fenerbahçe’de ortalığı karıştıran iddia 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?
11:23
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya’da dikkat çeken açılış
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış
11:15
İran İHA’ları, IKBY Başbakanı Barzani’nin ofisini hedef aldı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı
11:14
Bakan Memişoğlu’na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi
Bakan Memişoğlu'na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi?
11:08
Akın Gürlek’ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
Akın Gürlek'ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 14:34:10. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Safran Üretimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.