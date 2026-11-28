METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de sağanak etkili oldu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için yaptığı yağış uyarısının ardından Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini gösterdi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kentte hava sıcaklığı 9 derece ölçülürken, yağışın yer yer etkisini sürdürmesi bekleniyor.