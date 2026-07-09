Edirne\'de Sağanak Hava Sıcaklığını Düşürdü

Edirne'de dün gece başlayan ve gündüz saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak, hava sıcaklığını düşürdü.

Kentte birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte yerini serin havaya bıraktı.

Aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Sürücüler de yağış nedeniyle trafikte kontrollü ilerledi.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.