Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin girişleri ve otobüs duraklarında yağmurun dinmesini bekledi.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte sağanağın hafta içi aralıklarla sürmesi bekleniyor.
