Edirne'de Sağlıklı Yaşam Ligi Ödülleri - Son Dakika
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Edirne'de Sağlıklı Yaşam Ligi Ödülleri

Edirne\'de Sağlıklı Yaşam Ligi Ödülleri
16.06.2026 14:42
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Edirne'de Yeşilay, Sağlıklı Yaşam Ligi'nde dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Edirne'de Yeşilay tarafından düzenlenen Sağlıklı Yaşam Ligi'nde dereceye giren okulların gönüllü öğrencilerine ödülleri verildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemalettin Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, özellikle genç nesillerin kötü alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini söyledi.

Yeşilay'ın devlet ve millet adına önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Sezer, gençlerin sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetişmesinin güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu ifade etti.

Sezer, "Gençler ne kadar başarılı ve sağlıklı olursa geleceğe daha iyi adımlar atarız. Daha sağlam aileler kurarız, daha sağlam bir toplum yapısı oluştururuz. Her şey fertten başlayarak devam ediyor. Onun için kıymetli arkadaşlar, bu tür gönüllülük, gönüllü kuruluşlarınızın içerisinde yer alan ve sadece kendi hayatınızı değil çevrenizdekilerin de hayatını etkileyecek olumlu davranışları her yere yaymayı kendinize birer insani görev bilelim." diye konuştu.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de gençlere küçük desteklerle yeni yollar, yeni imkanlar ve yeni hayatlar kurmaları konusunda yardımcı olduklarını anlattı.

Yeşilay'ın 105 yıldır bağımlılıkla mücadele ettiğini vurgulayan Dinç, "Bağımlılık dediğimiz şey sadece bedenimizi yenmiyor, zihnimizi, duygularımızı, ilişkilerimizi, işimizi ve sevdiklerimizi yiyor. En son bizi de hayattan ciddi anlamda kopartıyor." dedi.

Dünyayı büyük bir bağımlılık dalgasının tehdit ettiğini ifade eden Dinç, Yeşilay'ın bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Kendimizi korumak yetmez diğer kardeşlerimizi, diğer çocukları, gençleri, diğer insanlarımızı korumak noktasında da elimizden ne geliyorsa gücümüz ne yetiyorsa onu yapmaya çalışalım. Yeşilay gönüllüsü öğrencilerimiz güzel çalışmalar yapmış. Herkes kendisinin dışına çıkarak toplumu için, sevdikleri için, insanımız için, insanlık için bir adım atmış. Ümidimiz arttı, heyecanımız çoğaldı. Çok teşekkür ediyorum ben bütün emek verenlere."

Dinç, Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligi'ne destek veren Vali Sezer'e, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere teşekkür etti.

Yeşilay Edirne Temsilcisi Müzekka Bayrak da bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarda ve kurumlarda etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından dereceye giren okulların gönüllü öğrencilerine ödülleri verildi.

Törene Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Edirne Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Sağlıklı Yaşam Ligi Ödülleri - Son Dakika

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