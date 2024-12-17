HAYATINI KAYBETTİ
Edirne'de özel şirkete ait atık toplama aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Yücel Kara (42), kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaralı Turhan G.'nin tedavisi ise sürüyor.
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Son Dakika › Güncel › Edirne'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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