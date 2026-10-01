Edirne'de sınırı geçmeye çalışan 4 FETÖ şüphelisi JASAT operasyonuyla yakalandı

Edirne'de sınırı geçmeye çalışan 4 FETÖ şüphelisi JASAT operasyonuyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ üyesi 4 şüpheli, güvenlik güçleri ve Tekirdağ JASAT ekiplerince İpsala yakınlarında yakalandı. 1. derece askeri yasak bölgede tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Edirne'de, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 şüpheli yakalandı.
Güvenlik güçleri ve Tekirdağ Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yaptığı çalışma sonrası İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede şüpheli bir grup tespit etti.
Düzenlenen operasyonda FETÖ şüphelileri A.Ç, M.E. H.Ç, E.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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