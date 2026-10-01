Edirne'de sınırı geçmeye çalışan 4 FETÖ şüphelisi JASAT operasyonuyla yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 şüpheli yakalandı.

Güvenlik güçleri ve Tekirdağ Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yaptığı çalışma sonrası İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede şüpheli bir grup tespit etti.

Düzenlenen operasyonda FETÖ şüphelileri A.Ç, M.E. H.Ç, E.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.